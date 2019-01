Comedian Olaf Schubert hat seine sinnliche Seite entdeckt und fühlt sich „Sexy Forever“. So heißt auch sein neues Programm, mit dem er am Donnerstag, 10. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle Heidelberg gastiert. Nach der Trennung von seiner langjährigen Freundin Carola ist Olaf Schubert reifer geworden und möchte bewusst neue Wege gehen. Auch auf die Frage, ob jemand überhaupt „Sexy Forever“ sein kann, sucht er die passende Antwort. Karten kosten 31,75 Euro beim RNZ-Ticketservice