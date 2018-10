Die Tuba ist zwar ein großes Instrument, bleibt aber meist im Hintergrund. Nicht bei Andreas Martin Hofmeir. Er ist der erste Tubist, der einen Echo Klassik bekam. Aber er ist nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern auch ein Mensch mit kabarettistischer Neigung. In seiner musikalisch-kabarettistischen Lesung „Kein Aufwand! – Teil 1“ am Freitag, 12. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol schildert er in bester Tradition eines Karl Valentin oder Gerhard Polt seinen Kampf mit dem großen Instrument, in den musikalischen Passagen von Tim Allhoff an der Gitarre begleitet. Karten ab 21,80 Euro beim RNZ-Ticketservice.