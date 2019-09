Der Halbsatz ist seine schärfste Waffe und hat ihn bundesweit berühmt gemacht: Rolf Miller (Foto: zg) ist wieder auf Tour – schlagfertig und trocken wie eh und je. Der Mann aus Walldürn schafft es mit seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit, seinem Publikum Tränen in die Augen zu treiben – natürlich nur vor lauter Lachen. Mit seinem vierten Programm mit dem Titel "Obacht Miller – Se return of se normal one" kommt Miller am Freitag, 20. September, 20 Uhr in die Stadthalle nach Hockenheim. Karten für 27,50 Euro sind beim RNZ-Ticketservice erhältlich.