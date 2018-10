Kabarettist Gerd Dudenhöffer lässt sein Alter Ego Heinz Becker seit über 30 Jahren granteln. Da kann man schon mal zurückschauen, was Dudenhöffer in seinem aktuellen Programm „Déjà vu“ genüsslich macht. Wenn der engstirnige Spießbürger Heinz die Welt aus seiner Sicht erklärt, ist das auch in der Rückschau alles andere als „schon mal gesehen“ – oder gehört. Den geballten Humor der Kultfigur Heinz Becker gibt es am Mittwoch, 7. November, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Karten kosten 34 Euro beim RNZ-Ticketservice.