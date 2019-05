Darauf freuen sich schon viele Menschen in der Region: Auf die erste Heidelberger Schlossbeleuchtung 2019. Am Samstag, 1. Juni, ist es soweit, dann erstrahlt ab 22.15 Uhr zunächst die Schlossruine in einem roten Feuerschein, dann folgt ein eindrucksvolles Brillantfeuerwerk über der Stadt (Foto: Schwerdt). Dazu gibt es bereits ab 12 Uhr einen Kunsthandwerker- und Warenmarkt auf dem Kornmarkt und am Samstag ab 16 sowie am Sonntag, 2. Juni, ab 12 Uhr einen kleinen Biergarten mit Livemusik auf der Nepomuk-Terrasse auf der Nordseite der Alten Brücke. Und am Samstag um 18.15 Uhr zündet Christoph Andreas Schäfer ein musikalisches Orgelfeuerwerk in der Heiliggeistkirche zur Einstimmung auf die Schlossbeleuchtung. www.heidelberg-marketing.de.