High Noon im Konzertsaal: Die beiden international erfolgreichen Pianisten Andreas Kern und Paul Cibis treten am Samstag, 17. März, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten zur „Piano Battle“ auf zwei Flügeln an. Mit Liszt und Chopin, mit Charme und Worten kämpfen die beiden in mehreren Runden um die Gunst des Publikums. Denn das darf am Ende entscheiden, wer der Sieger des Abends ist. Karten ab 34,10 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice