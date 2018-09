Zum 13. Mal findet am Wochenende, 15./16. September, jeweils von 9 bis 17 Uhr im Technoseum in Mannheim die MannheimDampf statt, ein Treffen für alle Freunde großer und kleiner Dampfmaschinen. Vor und im Technoseum kommen Dampf-Enthusiasten auf ihre Kosten. Dampfmaschinen in den unterschiedlichsten Größen, Dampfeisenbahnen, Dampf-Modellschiffe (Foto: Luginsland) und Heißluftmotoren können in Aktion bestaunt werden. Es wird nur der Museumseintritt von 9 Euro, ermäßigt 6 Euro, fällig. Mehr Infos unter www.technoseum.de.