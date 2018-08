Es gibt sie nur einmal, The Real McKenzies, aber das seit über 25 Jahren. Die Truppe um Frontmann Paul McKenzie zelebriert astreinen Folk-Punk mit extrem mitsingbaren Songs und typischem Dudelsack-Sound. Auf ihrer Never-Ending-Tour schauen die McKenzies am Donnerstag, 9. August, 21 Uhr, im Café Central in Weinheim vorbei. Karten für 15 Euro beim RNZ-Ticketservice