Die Schlagzeugmafia (Foto: Krische) schlägt am Dienstag, 15. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol zu. Die fünf taktvollen Ganoven erzeugen mit ihren schnellen Sticks groovenden „Backstreet Noise“. Musikalisch von der Tradition amerikanische Drum Corps inspiriert und in ästhetischer Anlehnung an Stummfilme der 1920er Jahre erzählt das Quintett eine Gangstersatire in der Sprache des Rhythmus. Karten ab 22,90 Euro beim RNZ-Ticketservice