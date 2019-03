Das Orchestra de Cambra de L’Empordà aus Katalonien bietet die womöglich originellste Annährung an klassische Musik: „Concerto Scherzetto“ heißt das Programm, das Comedy mit Klassik verbindet. Da gibt es Werke von Bach über Chopin bis Vivaldi, theadralisch aufgeführt mit Gags in Hülle und Fülle. Da wird schon mal der Paukenschlag zum Faustschlag (Foto: Iconna), das Orchester ist ständig in Bewegung, agiert wie Seiltänzer oder Karatekämpfer, parodiert pantomimisch die Melodien. Den lustigen Kampf um gute Noten führt das Ensemble am Mittwoch, 13. März, 20 Uhr, in der Stadthalle Weinheim auf. Karten von 26 bis 32 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.