Die Eltern des Komikers Chris Tall (Foto: zg) haben es nicht leicht. Erst wurde die Mutti durch den Kakao gezogen, nun knöpft er sich den Vater vor. "Und jetzt ist Papa dran" ist das aktuelle Programm, mit dem der 28-Jährige durch die Arenen des Landes zieht. Jeder findet sich in den Geschichten von Chris Tall wieder. Seine Witze über Mama und Papa erzählt er dabei auf so liebevolle Art und Weise, dass ihm am Ende niemand böse ist und jede Generation einen Spaß an seinem Auftritt hat. Live zu erleben ist der Comedian am Samstag, 21. September, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena. Karten kosten 36,60 Euro beim RNZ-Ticketservice.