Unter dem Titel „Old Stars New Moves“ bringt das UnterwegsTheater Heidelberg Stars der internationalen Tanzszene in die HebelHalle nach Heidelberg. Den Anfang macht am Mittwoch und Donnerstag, 3./4. April, jeweils 20 Uhr, William Forsythe mit seiner Choreografie „a quiet evening of dance“, die er für eine kleine Gruppe ihm nahestehender Tänzer geschaffen hat (Foto: Cooper). Darin verbindet er die beiden existierenden Stücke „Duo 2015“ und „Catalogue Second Edition“ mit zwei neuen Choreografien zu einem raffinierten und subtilen Tanzabend. Karten für 40 Euro beim RNZ-Ticketservice.