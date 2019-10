Sie ist eine Legende: Superstar Cher (Foto: Cicala) kommt nach 15 Jahren Pause zurück auf die Konzertbühne nach Deutschland. Am Freitag, 11. Oktober, 20 Uhr, präsentiert die Sängerin und Schauspielerin ihr aktuelles Album „Dancing Queen“ in der SAP Arena in Mannheim. Das Werk wurde inspiriert von dem Filmhit „Mamma Mia! Here we go again“, in dem Cher eine Hauptrolle spielte. Dazu gibt es ihre legendären Hits wie „Believe“ und „Turn back Time“. Karten ab 92,45 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.