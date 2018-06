Auf seiner „Ultimate“-Tour kommt Bryan Adams mit seiner Band am Dienstag, 19. Juni, 20 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim. Bryan Adams hat im Lauf seiner langjährigen Karriere zahlreiche Hits produziert wie „Everything I do“, hat viele Musikpreise bekommen und in über 30 Ländern Nummer-Eins-Platzierungen in den Charts erreicht. Mit seiner energiegeladenen Performance bei Livekonzerten begeistert der Rocksänger und -gitarrist regelmäßig seine Fans. Karten ab 67,05 Euro beim RNZ-Ticketservice.