„Nur mal angenommen...“ heißt das aktuelle Kabarettprogramm von Bruno Jonas. Der bekannte Satiriker aus Bayern nimmt nicht einfach alles kritiklos an, was so an politischen und gesellschaftlichen Annahmen angeboten wird, sondern hinterfragt spitzzüngig alles von den Werten der Europäischen Union bis zur Klimarettung. Am Mittwoch, 21. März, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim. Karten für 26,20 Euro beim RNZ-Ticketservice