Mal schrumpft der eine auf Zwerggröße, mal wird der andere gefesselt und geknebelt unter ein riesiges rotierendes Sägeblatt gelegt, mal düsen beide mit Karacho auf einem Quad durch die Arena: Bei den Ehrlich Brothers (Foto: zg) wird einem garantiert nicht langweilig. Das Bruderpaar mit Magie und mit den bürgerlichen Namen Andreas und Christian Reinelt verzaubert im wahrsten Sinne des Wortes sein Publikum. Mit Tricks, Illusionen, aber auch mit Charme und Witz. Zu erleben gibt es das Ganze am Samstag, 18. Mai, 14 und 19 Uhr, in zwei Shows in der SAP-Arena. Karten von 44,65 bis 96,40 Euro sind beim RNZ-Ticketservice erhältlich.