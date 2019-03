Die Mittelalter-Rockband Saltatio Mortis schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Mit dem aktuellen Album „Brot & Spiele“ landeten sie zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 der deutschen Album-Charts. Rockig wie gewohnt setzen sich die Musiker in ihren Songs mit zeitkritischen Themen auseinander, wobei es musikalisch eine Neuerung gibt: Neben der Krawall-Variante steht erstmals eine Klassik-Version mit Orchestersound. Live gibt es „Brot & Spiele“ am Donnerstag, 4. April, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg. Karten kosten 36,35 Euro beim RNZ-Ticketservice.