Von den Backstreet Boys bis Take That, die Show „Boybands forever“ von Thomas Hermanns bringt erneut die Songs der bekanntesten Boybands auf die Bühne. Sechs Top-Sänger präsentieren rund 40 Hits von Bands wie Backstreet Boys, Take That, East 17, New Kids on the Block, Boyzone, N’Sync und One Direction. Die Hit-Liveshow gibt es am Freitag, 9. November, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Karten ab 47,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.