Die britische Rock- und Pop-Lady Bonnie Tyler rockt seit 40 Jahren die internationalen Bühnen. Die Tour zum Jubiläum startet sie mit Band am Sonntag, 11. März, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Natürlich singt Bonnie Tyler dann auch ihre größten Hits von „Lost in France“ über „It’s a Heartache“ bis zu „ Total Eclipse of the Heart“. Karten ab 56,90 Euro beim RNZ-Ticketservice