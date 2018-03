Die BBC-Naturdokumentation „Planet Erde“ geht mit Musikbegleitung in eine zweite Rund. „Planet Erde II – Eine Erde – Viele Welten“ heißt es am Montag, 26. März, 20 Uhr, in der SAP Arena in Mannheim. Moderiert von Dirk Steffens werden auf großer Leinwand faszinierende Bilder unseres Planeten gezeigt, musikalisch untermalt vom The City of Prague Philharmonic Orchestra unter anderem mit Kompositionen von Oscar-Gewinner Hans Zimmer. Karten ab 54 Euro beim RNZ-Ticketservice.