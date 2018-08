In der Open-Air-Reihe „Der Berg groovt“ bei der Waldschenke auf dem Heiligenberg bei Heidelberg ist am Samstag, 18. August, 20 Uhr, der Heidelberger Sänger, Gitarrist und Songwriter Peter Saueressig mit seiner Band Balsamico zu Gast. Es gibt Stücke des aktuellen Albums „Balsamico Music“, aber auch Songs von Prince bis David Bowie zu hören. Karten für 10 Euro an der Abendkasse, bei Regen im Saal der Waldschenke.

