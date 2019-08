Zum 15. Mal findet im Schwetzinger Schlosspark vom 30. August bis 1. September der Internationale Concours d’Elegance Automobile statt. Die Classic-Gala verspricht eine Zeitreise in die Geschichte des Automobils mit erlesenen und gepflegten Schmuckstücken. Über 160 klassische Fahrzeuge werden präsentiert, dazu gibt es Accessoires, Mode, Automobilia, Schmuck, Genuss, Literatur und Kunst, von Live-Jazz untermalt. Sonderschauen widmen sich besonderen Fahrzeugen wie 100 Jahre Bentley und 100 Jahre Citroën. Geöffnet hat die Automobilshow jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Freitag ohne Rahmenprogramm. Erhoben wird der normale Parkeintritt von 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Ergänzend zur Classic-Gala findet am 31. August und 1. September auf dem Schlossplatz bei freiem Eintritt jeweils von 10 bis 18 Uhr die 4. ECO-mobil-Gala statt mit einer Präsentation umweltfreundlicher Fahrzeuge. Infos unter www.classic-gala.de und www.ecomobil-gala.de.