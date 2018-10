Das Kulturfenster in Heidelberg eröffnet den Kabarettherbst mit dem Festival „denke.schön“. Den Anfang macht am Freitag, 19. Oktober, 20 Uhr, in der Stadthalle Heidelberg Kabarettist Florian Schröder mit seinem Programm „Ausnahmezustand“. Mit richtig bösem Kabarett gibt er Antworten auf wichtige Fragen: Wie kommt das Böse in die Welt und wie kriegen wir es da wieder raus? Oder: Wer entscheidet, ob ein Mensch Psychopath oder Millionär wird? Karten für 24,65 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.