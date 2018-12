Dominik Baer wollte einfach mal etwas anderes machen. Er hat seinen Job auf Eis gelegt, Geld eingesammelt, Songs aufgenommen, mit Künstlern aus der ganzen Welt zusammengearbeitet – und ist gemeinsam mit Frau und Kind quer durch Europa gefahren. Das Ergebnis seiner Abenteuer, das Album „Colliding in the Dark“, präsentiert Baer erstmals am Donnerstag, 20. Dezember, 21 Uhr im Heidelberger Karlstorbahnhof. Karten für zwölf Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.