Amania the Show“Die schwedische Popgruppe ABBA hat innerhalb von zehn Jahren Musikgeschichte geschrieben. Selbst Jahrzehnte nach der Auflösung der Band sind Hits wie „Waterloo“ oder „Mamma Mia“ lebendig geblieben. Die weltgrößte Tributeshow „ABBAmania the Show“ (Foto: Schulze) bringt nicht nur die Musik der Pop-Ikonen zurück auf die große Bühne, sondern auch das Feeling aus den 1970er Jahren. Am Samstag, 9. März, 20 Uhr, dürfen ABBA-Fans in der SAP Arena mit „ABBAmania“ auf eine Zeitreise gehen. Karten ab 59,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.