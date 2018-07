Das größte Volksfest in Südhessen, der Erbacher Wiesenmarkt, lockt wieder für zehn Tage in den Odenwald. Am Freitag, 20. Juli, geht es los, bis Sonntag, 29. Juli, wird auf dem Festgelände ein abwechslungsreiches Programm mit großen Fahrgeschäften (Foto: Kessel), Krämermarkt, Südhessen-Messe und Unterhaltungsprogramm in den Festzelten geboten. Dazu gesellen sich zwei Feuerwerke, ein Reitturnier und ein Pferderennen. Das ganze Programm gibt es unter www.erbach.de.