Der sympathische Afghane von nebenan hat einen Namen: Faisal Kawusi. Und er ist als Comedian ziemlich lustig, manchmal aber auch anarchisch. Wie in seinem neuen Soloprogramm „Anarchie“, mit dem er am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr, in der Stadthalle Heidelberg gastiert. Lustig, selbstironisch, liebenswürdig, aber auch frech arbeitet er sich durch den deutsch-afghanischen Gefühlsgrenzbereich und spielt wortreich mit den Klischees. Karten kosten 30,15 Euro beim RNZ-Ticketservice.