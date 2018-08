Die Weinheimer Altstadt-Kerwe ist das größte Sommervolksfest an der Bergstraße. Vier Tage vom 10. bis 13. August wird mitten in der Stadt gefeiert. Neben traditionellen Kerwebräuchen wie der hölzernen Kerwerutsche gibt es Fahrgeschäfte wie das Riesenrad in der Altstadt, viel Livemusik auf Plätzen, in Höfen und Kneipen sowie den Handwerkermarkt im historischen Gerberbachviertel. Offiziell eröffnet wird die Kerwe am Freitag um 16.30 Uhr. Das Programm gibt es unter www.weinheim.de