„Alla Hopp!“ goes Party heißt es am Sonntag, 1. Juli, ab 18 Uhr mit der Freddy Wonder Combo (Foto: van der Vorden) beim Pavillon auf dem „alla hopp!“-Gelände in Hemsbach bei freiem Eintritt. Seit über drei Jahrzehnten ist Freddy Wonder mit seiner Combo ein Garant für großartige Livemusik und Partystimmung. Musikalisch geht es durch alle Epochen der zeitgenössischen Musikgeschichte von 60’s Beats bis zu aktuellen Chart-Hits.