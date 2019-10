Das Heidelberger Ensemble Moitié:Moitié um den deutsch-französischen Sänger Christophe Loetz präsentiert am Dienstag, 15. Oktober, 20 Uhr, in der Halle 02 in Heidelberg live sein Debütalbum mit dem Titel „Enchante-moi“ mit einer Auswahl an Chansons quer durch die Jahrzehnte. Der Erlös der Veranstaltung im Rahmen der Französischen Woche Heidelberg geht an das Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Karten für 19,20 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.