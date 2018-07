Die Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin zeigen am Sonntag, 8. Juli, 19 Uhr, im Zelt des Zirkus Paletti, Pfeifferswörth 28a, in Mannheim ihre Show „Zoophobia“. Während der laufenden Show auf der Bühne verwandeln sich immer mehr Artisten in Tiere, die den Menschen einen Spiegel vorhalten im Umgang mit aktuellen Themen. Akrobatik und komische Choreografien führen zu Fragen über die eigene Identität. Karten für 25,20 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.