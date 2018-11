Heidelberg. (RNZ) Es ist eines der erinnerungswürdigsten Konzerte der Enjoy-Jazz-Geschichte: Bei der Eröffnung des Festivals im Jahr 2016 spielte eine junge Band aus Beirut ein so mitreißendes Konzert in der Heidelberger Stadthalle, dass am Ende damals keiner der Gäste mehr auf seinem Stuhl saß. Die Band war Mashrou‘ Leila (Foto: zg), ein Indie-Quintett aus dem Nahen Osten. Nun sind die Libanesen zurück in der Stadthalle Heidelberg, dieses Mal vorsorglich nicht bestuhlt. Sie treten am Freitag, 16. November, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), in der Stadthalle auf. Karten sind ab 23 Euro beim RNZ-Ticketservice erhältlich.