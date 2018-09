Alles hat ein Ende, auch für die wildeste Rockband. Als solche galten The Pretty Things in den 1960er Jahren. Nach über 50 wilden Jahren gehen die beiden verbliebenen Gründungsmitglieder Dick Taylor und Phil May mit einer etwas verjüngten Truppe auf Abschiedstour. Da gibt es dann noch mal die alten Hits live und die Songs vom letzten Album "The Pretty Things Are In Bed Now (Of Course)" dazu. The Pretty Things geben am Dienstag, 18. September, 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex in Bensheim eines ihrer Abschiedskonzerte. Karten für 29,30 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.