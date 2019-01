Die Eisrevue Holiday on Ice feiert mit ihrer neuen Show den 75. Geburtstag. „Showtime“ heißt das aktuelle Programm, das vom 1. bis 3. Februar insgesamt siebenmal in der Mannheimer SAP Arena aufgeführt wird. Im Mittelpunkt steht die Erfolgsstory von Holiday on Ice mit einer Reise in die Vergangenheit, aber auch einem Blick in die Zukunft. Hauptcharakter auf dem Eis ist der Produzent, der die Zuschauer mitnimmt zu einem extravagant kostümierten Cast mit einem Blick hinter die Kulissen. Unvergessliche Showmomente, Eiskunstlauf auf Weltklasseniveau, Emotionen, beeindruckende Projektionen auf einer riesigen LED-Wand – das alles sind Elemente der spektakulären Jubiläumsshow. Karten von 31,05 bis 66,05 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice; www.holidayonice.com.