Das wird ein Fest für alle Freunde von Pink Floyd: Die Coverband Distant Bells (Foto: zg) aus dem tschechischen Brno hat volle 68 Nummern der britischen Rockgiganten drauf. Der Bogen spannt sich von ersten Songs wie „Astronomy domine“ über „The Dark Side Of The Moon“ und „Division Bell“ bis zum 2014er Album „The Endless River“. Die mit vielen Instrumenten gut aufgestellte Formation kommt am Sonntag, 21. April, 21 Uhr, zu einer Pink-Floyd-Covershow ins Café Central nach Weinheim. Karten kosten 20,80 Euro beim RNZ-Ticketservice.