Für zwei Tage verwandelt sich Hirschhorn wieder in ein authentisches mittelalterliches Städtchen. Die Hirschhorner Ritter laden am Samstag und Sonntag, 31. August/1. September, jeweils ab 11 Uhr, zum 43. Ritterfest ein. Auf dem Château-Landon-Platz, dem Freien Platz und auf dem Wolfenacker dürfen die Besucher eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen mit Ritterkämpfen (Foto: Weindl), Lagerleben und Handwerkerdorf. Musiker, Sänger und Gaukler bieten Unterhaltung. Abendlicher Höhepunkt an beiden Tagen ist ein Tavernenspiel mit Kämpfen, Musik und Feuershow. Der Wegezoll für Château-Landon-Platz und Handwerkerdorf beträgt 7 Euro, Kinder unter Schwertmaß frei. Programm unter www.hirschhorner-ritter.de.