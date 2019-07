Das rollende Automobilmuseum, die ADAC Rallye Heidelberg Historic, geht auf Jubiläumsrunde. Die 25. Oldtimerrallye beginnt am Donnerstag, 11. Juli, ab 17 Uhr mit der Fahrzeugabnahme beim TÜV Süd in Sinsheim. Vom „Basislager“ beim Auto- und Technik Museum Sinsheim starten die automobilen Kostbarkeiten am Freitag, 12. Juli, um 7.30 Uhr zur ersten Runde durch den Kraichgau, entlang der Bergstraße und durch großen und kleinen Odenwald zurück nach Sinsheim. Am Samstag, 13. Juli, geht es dann vom Technik Museum auf die Strecke durch Odenwald, Madonnenland und Zabergäu. 540 Kilometer müssen die rund 190 Oldtimer an den zwei Tagen bewältigen, wobei es nicht auf Schnelligkeit, sondern auf gleichmäßiges Fahren ankommt. Wo die Heidelberg Historic Sonderprüfungen und Pausen (Foto: Siermann) mit Fahrzeugvorstellung einlegt, steht unter www.heidelberg-historic.de.