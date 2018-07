Nostalgie und Fahrspaß verspricht erneut die ADAC-Rallye Heidelberg Historic, wenn vom 12. bis 14. Juli über 180 Oldtimer auf Tour durch die Region gehen. Das Oldtimer-Event findet zum 24. Mal statt. Die historischen Gefährte rollen am Donnerstag, 12. Juli, ab 17 Uhr beim TÜV-Süd in Sinsheim zur Abnahme an. Startschuss für die erste Rundfahrt durch Kraichgau, Kurpfalz und Odenwald ist am Freitag, 13. Juli, um 7.30 Uhr beim Technik Museum Sinsheim. Am Samstag, 14. Juli, geht es von dort ab 7 Uhr auf die Etappe Kraichgau, Madonnenland und Zabergäu. An beiden Rallyetagen gibt es unterwegs Zeitkontrollen, Pausen oder Sonderrunden in zahlreichen Städten und Gemeinden. Strecke, Zeitplan und Rahmenprogramm unter www.heidelberg-historic.de.