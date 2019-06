Was im Jahr 2000 als einmalige Veranstaltung begann, hat sich längst in die Terminkalender vieler Rock’n’Roller eingenistet: Der Rock’n’Roll Pfingst-Weekender in Walldorf. Vom 7. bis 10. Juni wird mit einem umfangreichen Programm der 20. Geburtstag gefeiert, ein viertägiges Fest für alle Freunde der 1950er Jahre (Foto: Engler). Mit einer Pre-Party am Freitag ab 20 Uhr in der Astoria-Halle geht es los. An den folgenden Tagen bis Pfingstmontag geben sich auf fünf Bühnen 18 Bands und neun DJs ein Stelldichein. 50s Markt, Workshops, Ausstellungen und Autoshow runden das Programm in und um die Astoria-Halle ab. Karten ab 20 Euro und das komplette Programm gibt es unter www.walldorf-weekender.de.