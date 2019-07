Seit zwei Jahrzehnten lockt das Internationale Straßentheaterfestival Besucher aus der ganzen Region nach Ludwigshafen. Vier Tage wird das Jubiläum von Donnerstag, 25. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, gefeiert. Die Eröffnung erfolgt am Donnerstag um 19 Uhr auf dem Rathausplatz, Freitag und Samstag beginnt das Programm um 15 Uhr, am Sonntag um 11 Uhr. Auf sieben Aktionsarealen in der Innenstadt zeigen 19 Straßentheaterensembles aus aller Welt ihr Können. Musik, Tanz, Comedy, Zirkus, Varieté oder Pantomime – die Künstlerinnen und Künstler decken das ganze Straßentheaterspektrum ab (Foto: Exoot). Der Eintritt ist frei, zur Unterstützung können Buttons ab 3 Euro erworben werden. Programmflyer unter www.ludwigshafen.de.