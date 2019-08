Zum Ausklang des Sommers gehört das Zeltspektakel in und um das Zirkuszelt auf der Waldlichtung bei der Grillhütte am Tierpark Walldorf. Zum 19. Mal wird vom 27. August bis 8. September ein buntes Programm mit Kabarett, Comedy und Musik geboten, dazu gibt es ein eigenes Programm für Kinder mit dem Zirkus Sorriso, Spielen und Filmen. Den Auftakt des Abendprogramms gestaltet am Dienstag, 27. August, 20.30 Uhr, die A-cappella-Pop-Boygroup anders (Foto: Groteloh) mit „Viel Lärm um Dich“, gefolgt von Katie Freudenschuss am 28. August und „La Signora“ Carmela de Feo am 29. August. Karten ab 20,80 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice , Programm unter www.zeltspektakel.info