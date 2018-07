Auf zehn Bühnen verteilt auf die Innenstadt findet vom 26. bis 29. Juli in Ludwigshafen das 19. Internationale Straßentheaterfestival statt. Das Ensemble antagon theaterAKTion eröffnet das Festival am Donnerstag um 21 Uhr auf dem Rathausplatz mit dem Tanztheaterstück „Package“ von Shusuka Takeuchi. Am Freitag und Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 11 Uhr wird ein abwechslungsreiches Straßentheaterprogramm geboten von der Freestyle Streetculture über poetische Akrobatik, Maskentheater (Foto: Rudnicki) bis zu Sandmalerei. Programm unter www.ludwigshafen.de.