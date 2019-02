Das Kulturfenster Heidelberg veranstaltet vom 9. Februar bis 24. März zum 17. Mal das Chansonfest „schöner lügen“. Die Organisatoren Bernhard Bentgens und Roger Back haben wieder ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Größen wie Dota Kehr oder Sebastian Krämer zusammengestellt, haben aber auch junge Talente ausfindig gemacht, die beim „Urknall“ antreten. Dota Kehr, frisch mit dem Deutschen Kleinkunstpreis Musik/Chanson ausgezeichnet, ist nicht nur die erste „Artistin in Residence“ von „schöner lügen“, sondern eröffnet das Festival auch am Samstag, 9. Februar, 20 Uhr, in der Halle 02 mit ihrer Band und dem neuen Album „Die Freiheit“ (Foto: zg). Karten gibt es beim RNZ-Ticketservice, Programm unter www.kulturfenster.de.