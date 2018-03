Zum 13. Mal vergeben die IG Jazz Rhein-Neckar und die Alte Feuerwache in Mannheim den mit 10 000 Euro dotierten Neuen Deutschen Jazzpreis. Zum Auftaktkonzert am Freitag, 23. März, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache bringt Kurator Wallace Roney (Foto: zg) sein Quintett mit. Der Trompeter wurde einst von Miles Davies entdeckt und gefördert und hat sich längst mit eigenem Stil aus dem Schatten seines Mentors gelöst. Am Samstag, 24. März, 20 Uhr, treten drei Finalisten zum Wettbewerbskonzert an: Salomea, eine Formation um die Sängerin Rebekka Salomea, das Sebastian-Böhlen-Sextett und das Vincent-Eberle-Quintett. Karten ab 17,50 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice; Infos unter www.ig-jazz.de