Mit wehendem Kilt, dröhnenden Dudelsäcken und den typischen treibenden Trommeln marschieren die Schotten wieder in den Eichtersheimer Schlosspark in Angelbachtal ein. Vom 6. bis 8. Juli finden dort die 13. Internationalen Highland-Games statt. Dann sind wieder starke Männer gefragt, die sich beim Baumstammwerfen, Steinstoßen, Fassrollen (Foto: März) und anderen spannenden Disziplinen bewähren müssen. Insgesamt haben 35 Mannschaften gemeldet. Neben dem Athletischen steht das Musikalische. Auch Dudelsackbands treten zum Wettstreit an, dazu gibt es einen schottischen Markt und Highland-Games für Kinder. Das ganze Programm und Karteninfos unter www.highland-games.info.