Spannende Livevorträge rund um Abenteuer, Natur, fremde Kulturen, Fotografie und Reisen bietet das 10. WunderWelten-Festival am 5. und 6. Januar in der Musik- und Singschule Heidelberg. Da gibt es eine urbane Safari durch deutsche Großstädte mit Naturfotograf Sven Meurs, eine Reise entlang der Anden durch Südamerika mit Heiko Beyer oder eine Tour mit einem alten VW-Bulli quer durch Euro von Istanbul ans Nordcap mit Peter Gebhard (Foto). Für Interessierte werden an beiden Tagen Fotokurse angeboten. Das Programm beginnt am Samstag um 9 Uhr, am Sonntag um 9.30 Uhr. Karten für die Vorträge ab 9,90 Euro beim RNZ-Ticketservice, Infos unter www.wunderwelten-festival.com