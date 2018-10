Von Esteban Engel

An der Front waren sie unbesiegt, nur die Heimat fiel den deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg in den Rücken: Kaum ein Geschichtsmythos war so wirkmächtig wie die «Dolchstoß-Legende». Die Vorstellung, dass nicht die Alliierten auf dem Feld, sondern eine Allianz aus Linken und Pazifisten mit Protesten, Streiks und Barrikadenkämpfen Kaiser Wilhelms Armee im November 1918 den Todesstoß versetzte, war treibendes Thema der Weimarer Republik.

Auf diese Legende stützte Adolf Hitler seine Agitation gegen die erste deutsche Demokratie. Der ehemalige Frontsoldat hetzte in Reden und Schriften gegen die «Novemberverbrecher» die dem deutschen Siegfried den «Dolch in den Rücken gestoßen» hätten. Historiker gehen heute davon aus, dass die Mär vom Verrat der Zivilisten am Militär nicht viel mehr war als Propaganda. Aber was trieb so viele Menschen an, daran zu glauben? War die Legende vielleicht doch mehr als nur «fake news»?

Zum 100. Jahrestag des Kriegsendes und der Revolution vom 9. November 1918 stellt der renommierte Historiker Gerd Krumeich in seinem Buch «Die unbewältigte Niederlage» (Herder) die gängige Lesart infrage.

Zwar gehört der Dolchstoßmythos auch für Krumeich in das Reich politischer Fantasien. Deutschland, so der Emeritus der Universität Düsseldorf, sei keinesfalls «im Felde unbesiegt» geblieben, wie es Reichspräsident Friedrich Ebert (SPD) und viele andere Politiker den Frontheimkehrern zuriefen.

Aber Krumeich treibt die Frage um: Wie konnte die Suche nach einem Verantwortlichen für die Niederlage zum «Krebsgeschwür» der jungen Republik mutieren? Hat die Legende doch einen wahren Kern?

Der Historiker nimmt die Protagonisten von damals ernst. Nicht das heutige Wissen sei für das Verständnis der Epoche maßgebend. Die damalige Zeit, so ließe sich die Herangehensweise beschreiben, müsse aus dem Bewusstsein und Kenntnisstand von damals beschrieben werden

Mit der alliierten Offensive im Sommer 1918 hatten sich die deutschen Soldaten zu Hunderttausenden von der Front abgesetzt. Krumeich zitiert den Historiker Wilhelm Deist, der von einem «verdeckten Militärstreik» gesprochen hat. Gleichzeitig standen die neu an die Front beförderten Truppen unter dem Eindruck der Antikriegs-Agitation daheim. Kampfwillige Soldaten wurden als «Streikbrecher» beschimpft.

Schon Wochen vor dem Waffenstillstand hatte das Militär damit begonnen, eine Verantwortung für die Niederlage von sich abzuweisen. Das sich anbahnende Ende wollte «Militärdiktator» Erich Ludendorff den Zivilisten in die Schuhe schieben - zur Rettung der Reputation der Militärs. Anfang Oktober 1918 forderte der Erste Generalquartiermeister die Regierung auf, sofort Verhandlungen für einen Waffenstillstand zu beginnen. In Berlin war die Verblüffung total. Nur wenige Zivilisten ahnten, wie nahe das Debakel bevorstand.

Was auch immer Ludendorff antrieb: Mit dem Ruf nach den Zivilisten läutete Deutschlands faktischer Kriegsherr die Absetzung des Kaisers ein. Wilhelm müsse «jetzt auch diejenigen Kreise an die Regierung (...) bringen, denen wir es in der Hauptsache zu danken haben, daß wir so weit gekommen sind», sagte er. Sozialdemokraten und Liberale müssten «die Suppe jetzt essen, die sie uns eingebrockt haben» - ein Satz mit weitreichenden Folgen.

Krumeich sieht Anzeichen dafür, dass sich der starke Mann der Obersten Heeresleitung mit einem Waffenstillstand die Möglichkeit zur Stabilisierung der Westfront und damit eine bessere Ausgangsposition bei Friedensverhandlungen erhoffte. «Eine solche Naivität ist zwar nach den vier Jahren des Krieges kaum vorstellbar, aber offensichtlich doch vorhanden gewesen», schreibt der Autor.

Im Unterschied zu den Militärs wollten viele Politiker und Intellektuelle noch nicht um Waffenstillstand bitten. Dafür lässt er gewichtige Zeitzeugen zu Wort kommen. Der Theologe Ernst Troeltsch, der Soziologe Max Weber, Theodor Wolff, Chefredakteur der liberalen «Vossischen Zeitung», oder der Industrielle Walther Rathenau: Sie alle plädierten angesichts der absehbaren Niederlage für eine Zusammenfassung aller Kräfte und die Mobilisierung «frontfremder» Männer. Nur so könnte Deutschland eine bessere Ausgangsposition bei Friedensverhandlungen bekommen.

Doch mit dem Ausbruch der revolutionären Unruhen, die vor allem von den Etappen-Soldaten und Dienstpflichtigen ausgingen, wurden die Durchhaltepläne schnell Makulatur. Der Waffenstillstand glich am Ende einer bedingungslosen Kapitulation.

In seiner lesenswerten Neudeutung zum deutschen «Weltkriegstrauma» geht Krumeich allerdings auch mit der Weimarer Republik ins Gericht. Sie sei nicht fähig gewesen, eine Antwort auf die Niederlage zu finden und so Hass und Zerrissenheit zu überwinden. Lange habe man sich geweigert, die Opfer der Soldaten gebührend anzuerkennen. Die Weimarer Verfassung Verbot die Vergabe von Orden. Und die Republik schaffte es nicht, zu einem gemeinsamen Gedenken der zwei Millionen toten Soldaten zu gelangen. So vergiftete die Rede vom «Dolchstoß» das politische Leben der ersten deutschen Demokratie.