Der Schriftsteller Wolf Wondratschek studierte in Heidelberg. Foto: K. Franke

Von Welf Grombacher

Als Knirps hörte er Arien von Beniamino Gigli und stand als Statist auf der Bühne des Badischen Staatstheaters Karlsruhe. Tanten und Freundinnen der Mutter waren begeistert von dem aufgeweckten Jungen. Später schwänzte Wolf Wondratschek die Schule, lief mit 15 von zu Hause weg nach Paris, wo er zwei Monate lang Gott einen lieben Mann sein ließ. Nachdem er einen Freund angerufen hatte, um ihn zum Nachkommen zu überreden, verpfiff der ihn, die Polizei griff den kleinen Wolf auf und übergab ihn an der Grenze in Kehl seinen Eltern.

Die Episode ist das Fundament, auf dem Wolf Wondratscheks Image eines "Rock-Poeten" aufbaut, der in Jeans und Cowboystiefeln aus Krokodilleder mit Boxern, Zuhältern und Nutten durch St. Pauli zieht. Schon sein Debüt hieß "Früher begann der Tag mit einer Schusswunde" (1969). Später folgte "Carmen oder Bin ich das Arschloch der achtziger Jahre" (1986). Doch mit "Mozarts Friseur" (2002) und "Mara" (2003) ist der in Rudolstadt geborene Dichter, der kürzlich 75 wurde, längst zu seiner frühen Passion der Klassik zurückgekehrt.

Auch im aktuellen Roman "Selbstbild mit russischem Klavier" geht es um einen in die Jahre gekommenen Pianisten. Das Klavierspielen hat dieser Suvorin aufgegeben. Es hat keinen Sinn mehr. Ihm fehlt die Kraft. Er ist noch am Leben, wenn auch nicht mehr ganz im Takt. In einem Wiener Kaffeehaus lernt er den namenlosen Ich-Erzähler kennen, einen Literaten. Die beiden kommen ins Gespräche, treffen sich immer wieder.

So entsteht aus den Bruchstücken einer Erzählung allmählich ein Leben - ohne Anfang und ohne Ende. Das "Grauen der Geschichte" ist durch diesen Suvorin hindurchgegangen. Kommunismus und Alkohol haben Schäden angerichtet. Im Alter schaut er auf "mehr abgelehnte Heiratsanträge als Symphonien" zurück.

Die Frauen, die ihn als Kind weit weg von Moskau erzogen haben, fühlten sich schuldig, als er mit dem Klavierspielen anfing. "Künstler gab es in Romanen." Die Wirklichkeit war die Arbeit auf dem Feld. Später, als berühmter Pianist, verabscheute er Applaus, musste sich von Funktionären deswegen vorhalten lassen, dass die Kunst doch dem Volk gehöre: "Wer die Freude der Menschen beim Applaudieren ablehne, lehne die Menschen ab." Das war Tabu im Sozialismus. Möbelpacker holten sein Klavier der Marke "Roter Oktober", Leihgabe des Staatlichen Konservatoriums, sodass Suvorin mit einem "Estonia", einer industriell gefertigten Steinway-Kopie, vorliebnehmen musste, ein klobiges Ding, dem er den Namen "Panzer" gab.

Wenn er Beifall so verabscheue, rät ihm ein Mann, solle er Stücke spielen, die keinem gefallen: Zeitgenossen, das Unerwünschte, das Verbotene. Damit aber fängt der Ärger erst richtig an. Ist der Weg vom Staatskünstler zum Staatsfeind in der UdSSR doch nicht weit.

Verhuscht folgt Wolf Wondratschek den Erzählungen des alten Russen und spiegelt sich in ihm. Mag doch auch er selbst keinen Beifall und flieht in seiner Wahlheimat Wien regelmäßig aus dem Theater, bevor der Vorhang fällt. Nicht immer ist dieses Spiegeln konsequent umgesetzt. Nah an sich heran lässt Wondratschek den Leser nicht. Aber der fahrlässige Sound versöhnt schnell wieder, wenn da etwa zu lesen ist, dass Johann Sebastian Bach für einen Pianisten ja "wie Zähneputzen" sei - "zur Hygiene" des Berufs gehöre.

Dazwischen gibt es jede Menge Künstler-Anekdoten wie die von Paul Bowles, der auf der Tür einer Hoteltoilette in Tanger ein Stück komponiert und nichts unternommen haben soll, als eine Putzfrau anrückte und es wegwischte.

Mitunter verschwimmen die Trennlinien zwischen Erzähler und Suvorin. Wondratschek, der Musikliebhaber, versteckt sich hinter seinen Figuren und legt ihnen die eigene Kunstauffassung in den Mund. "Es klingt, was vor Mitternacht gespielt wird, nach nichts", ist da zu lesen. Erst die Dunkelheit öffne die Seele. Oder: es sei "Todsünde", Schubert perfekt zu spielen. "Das macht keinen Sinn." "Trunken, hilflos, beklommen, unwissend" müsse man ihn interpretieren. Perfektion zerstört das Kostbarste.

Nun, wenn Wolf Wondratschek wirklich so denkt, wird es ihn auch nicht ärgern, wenn man seinen neuen Roman zwar gut, aber nicht perfekt nennt.

Info: Wolf Wondratschek: "Selbstbild mit russischem Klavier". Ullstein Ver-lag, Berlin 2018. 272 S., 22 Euro.

Wolf Wondratschek: "Gesammelte Gedichte in 13 Bänden". Ullstein Ver-

lag, Berlin 2018. 58 Euro.