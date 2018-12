Von Oliver Pfohlmann

Wer immer glaubt, das Schamempfinden müsse in einer offenkundig immer schamloseren Gegenwart anachronistisch geworden sein, der sei an Tyler Clementi erinnert. Der 19-jährige Musikstudent stürzte sich am 22. September 2011 in New Jersey von der Brücke, weil er das Opfer einer Bloßstellung geworden war. Sein Mitbewohner hatte es lustig gefunden, Clementis intime Treffen mit einem Freund per Webcam zu übertragen, und den Kommilitonen per Twitter eine Einladung zum Live-Streaming geschickt.

Für Andrea Köhler ist dieser Fall von Cyber-Mobbing ein Beleg dafür, wie dem Schamempfinden dank Internet und sozialer Medien "eine neue Spielwiese" zuwächst. Seine Bedeutung freilich sei heute keine andere als in früheren Epochen, es sei der "Schleifstein unserer Empfindlichkeit", die "Schildwache unserer Integrität", aus der erst Vertrauen und Skepsis, Mitgefühl und Humor erwachsen: Die Scham "schützt den innersten Kern unserer Persönlichkeit, jenen fragilen Seelenanteil, der eng mit unserer Identität verknüpft ist, und wacht zugleich über unsere Humanität." Zeuge Schamlosigkeit von Verunsicherung und seelischer Verarmung, so sei die Fähigkeit, seine Scham vor anderen einzugestehen, wie einst der bundesrepublikanische Kanzler Willi Brandt mit seinem Kniefall von Warschau, von wahrer Souveränität. Rein äußerlich entlarvt die Gesichtsröte unser Schamgefühl - oder der Drang, sich zu verstecken.

Köhlers ebenso dicht wie elegant geschriebener 150-Seiten-Essay ist ein lesenswerter Widerspruch zur These von der in der Gegenwart gesunkenen Bedeutung des Schamgefühls. Gegen diese spricht freilich auch der Umstand, dass mit dem Buch der Kulturkorrespondentin der "Neuen Zürcher Zeitung" in New York innerhalb weniger Jahre nun schon der dritte Titel aus feuilletonistischer Feder vorliegt, der sich dieser vielleicht intimsten Empfindung überhaupt widmet, nach Till Brieglebs "Die diskrete Scham" (2009) und Ulrich Greiners "Schamverlust" (2014).

Überraschend ist das nicht, man denke nur an die wachsende Zahl an TV-Formaten à la "Dschungelcamp", die die Lust am Fremdschämen befriedigen und dem Zuschauer zugleich eine "Überlegenheitsillusion" (Köhler) liefern - wie zuletzt bei der öffentlichen Inspektion von zur Schau gestellten Genitalien, um potenzielle Datingpartner auszuwählen ("Naked Attraction"). Kulturjournalisten als notorische Gegenwartsdiagnostiker werden da fast schon zwangsläufig zu Schamexperten. Als solche weiß Andrea Köhler nur zu gut um die Vielgestaltigkeit und paradoxe Natur ihres Gegenstands.

Ihr Essay umkreist das Schamgefühl daher in mäandernden Bewegungen, erhellt es eher schlaglichtartig als systematisch: von den einschlägigen theoretischen Positionen (Norbert Elias, Hans-Peter-Duerr, Ruth Benedict, Léon Wurmser u. a.) bis zur verkaufsträchtigen "misery-lit" mit ihren immer neuen Drogen- oder Alkoholbeichten mehr oder weniger Prominenter. Mehr als die Eskapaden des US-Politikers Anthony Weiner, der intime Aufnahmen versehentlich nicht nur an seine Geliebten, sondern auch an seine 56.000 Follower schickte, mit den üblichen öffentlichen Entschuldigungsritualen im Anschluss, interessiert sich Köhler aber für die wahren "Akrobaten unter den Schamlosen". Das sind für sie jene Banker, die um ein Haar die Weltwirtschaft ruiniert hätten, wären nicht Milliarden an Steuergeldern geflossen, es dann aber trotzdem für angemessen hielten, ihre Millionen-Boni zur Not auch vor Gericht einzuklagen. "Es wäre müßig", so Köhler, "von Vertretern eines Systems Zeichen der Scham zu erwarten, das strukturell auf Schamlosigkeit basiert. Auf dem Gebiet der Geldvermehrung haben die Schamanfälligen nun mal kein Platz."

Exkurse widmen sich etwa der schamvollen Schulerinnerung an eine von der ganzen Klasse gemobbte Mitschülerin, dem Gesicht im Spiegel als Forum des Schamgefühls oder dem Selbstgespräch als Ort "schamgesteigerter Selbstwahrnehmung", wo überraschende Fragen aufgeworfen werden.

Warum zum Beispiel kann man sich entschuldigen, nicht aber "entschämen"? Weil die Scham, anders als die Schuld, kein spezifisches Gewicht besitze, glaubt Köhler. Eine Schuld könne man wieder loswerden, etwa indem man eine Strafe auf sich nimmt. Für Scham aber gebe es kein entlastendes Äquivalent, sie zwinge uns zum Verhüllen. Erlösen könne uns von ihr nur ein anderer - indem er seine eigene Schamanfälligkeit eingesteht.

Info: Andrea Köhler: "Scham. Vom Paradies zum Dschungelcamp". Zu Klampen, 152 Seiten, 16 Euro.