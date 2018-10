Frech frisierte Punker beim „Kirchentag von Unten“ im Jahr 1987 in Berlin-Friedrichshain. Ihr Gesichtsausdruck strahlt einen subversiven Optimismus aus – vielleicht sogar die Hoffnung auf eine nahe Wende, die zwei Jahre später tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde: mit der Maueröffnung am 9. November 1989. Fotos (3): Harald Hauswald​

Von Volker Oesterreich

Am kommenden Donnerstag gedenken wir des 28. Jahrestags der Berliner Maueröffnung. Der 9. November 1989 markiert einen Epochenwechsel von welthistorischem Format. Die friedliche Revolution im Osten führte nach der ersten Euphorie für viele zwar auf einen steinigen Weg, aber die durch die Treuhand-Abwicklung volkseigener Betriebe ausgelöste Katerstimmung ist längst verflogen. Trotzdem besteht noch immer eine Gehaltsschere zwischen Ost und West, und die Arbeitslosenquote in den neuen Bundesländern zeigt, dass der Riss innerhalb unserer Gesellschaft endlich gekittet werden muss - jener Riss, der einen Nährboden für den neuen Nationalismus und die Fremdenfeindlichkeit bildet.

Vom Prekariat im Ost-Berliner Alltag: Ein altes Mütterchen späht am Alexanderplatz nach etwas Verwertbarem in einer Mülltonne. Das Foto entstand 1982.

Die Erinnerung an den realsozialistischen Alltag jedoch schwindet. Deshalb tut es gut, dass mit dem Band "Ost-Berlin - Die verschwundene Stadt" nun ein bedeutender Text-/Bildband über die wahren Verhältnisse im Osten vor der Maueröffnung als überarbeitete Neuauflage mit einer Reihe von neuen Bildern erschienen ist. Der Fotograf Harald Hauswald und der Schriftsteller Lutz Rathenow werfen darin einen ungeschminkten Blick auf den Ost-Berliner Alltag unter der Knute des SED-Regimes. Als das Buch 1987 erstmals im Westen unter dem Titel "Ostberlin - Die andere Seite einer Stadt in Texten und Bildern" erschien, glich dies einer Sensation. Zwei Dissidenten hatten es gewagt, mit ihrem künstlerisch wachen Verstand beim "Klassenfeind" gegen die Verhältnisse in der "Hauptstadt der DDR" zu agitieren. Als junger Reporter durfte ich bei der Buchvorstellung in einer Charlottenburger Galerie dabei sein. Ein kulturjournalistischer Termin, der mir 30 Jahre später noch bestens in Erinnerung ist.

Wenige Tage nach der Buchpräsentation trat im Osten die Staatssicherheit auf den Plan; sie setzte dem Gespann Hauswald/Rathenow massiv zu. Darüber berichtet Ilko-Sascha Kowalczuk in seinem klugen Vorwort zur Neuausgabe. Er blättert darin die Geschichte des "Kultbuchs" auf und erklärt, wie perfide der Stasi-Chef Erich Mielke und das SED-Politbüromitglied Kurt Hager gegen Hauswald und Rathenow vorgingen.

Dieser Mann signalisiert keine Euphorie für den sozialistischen Staat, aufgenommen wurde er 1987 auf einer Bank am heute so schicken Hackeschen Markt.

Das Regime reagierte deshalb so harsch, weil die beiden in Text und Bild die Alltagstristesse Ost-Berlins offenbarten: mit bröckelnden Fassaden, rebellisch gestimmten Jugendlichen mit Punker-Frisuren oder dem allgegenwärtigen Alkoholismus. Rathenow diagnostizierte in seinen Texten, wie damals schon die Aggressivität gegenüber Schwulen schwelte und wie provinziell es im Grunde in dieser aufgeblähten "Möchtegernmetropole" zuging. Gerade-zu prophetisch las sich 1987 jene Phantasie über den "Eisernen Vorhang": "Der Tag, an dem die Mauer unbemerkt abgebaut wurde. Die Posten sind abgezogen, Grenzpfähle stehen noch - ein Zaun mit Pforten, die jedermann öffnen und durchschreiten könnte. Nur gibt das niemand bekannt. Wie lange dauert es, bis die Menschen ihre neue Möglichkeit begreifen?" Zwei Jahre sollte es nur noch dauern. . . Urkomisch wiederum wirken Rathenows Beobachtungen auf einem Kneipen-Klo, für ihn "ein Ort zum Studium authentischer Dichtung", denn Volkes Stimme äußerte sich dort unzensiert, allerdings kaum politisch. Dafür fand Rathenow "Erotika aller Art, angemalt und eingeritzt". Wer’s nachlesen will: Auf Seite 109 der Neuausgabe findet man diese Delikatesse.

Hauswald (Jahrgang 1954) und Rathenow (Jahrgang 1952) wurden für ihre Arbeit inzwischen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Was Rathenow als Schriftsteller begann, setzt er nun übrigens als Sächsischer Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur fort.

Info: Harald Hauswald und Lutz Rathenow: "Ost-Berlin - Die verschwundene Stadt". Jaron-Verlag, Berlin 2017. 128 Seiten, geb., 20 Euro.